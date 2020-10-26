"الوفد" يدشن تحالفًا انتخابيًا مع "حماة وطن" في الدائرة السابعة بمدينة نصر

(مصراوي):

قرر حزبا "الوفد" و"حماة الوطن"، تدشين تحالفًا انتخابيًا، اليوم الاثنين، فيما بينهما، ليشمل التنسيق الكامل في الانتخابات الحالية بالدائرة السابعة بمدينة نصر، والتي تضم أقسام القاهرة الجديدة والنزهة والشروق وبدر.

وعقد الحزبان اجتماعًا بحضور الدكتور ياسر حسان، القيادي بحزب الوفد، والمستشار أيمن عامر، أمين تنظيم العاصمة لحزب حماة وطن، بحضور الدكتور أيمن عطا لله مرشح حزب الوفد، والدكتور مصطفى مجدي مرشح حزب حماة وطن.

وقال حسان، في بيان له إن التحالف يأتي في إطار دعم الحياة الحزبية وتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي في البرلمان المقبل، مضيفًا أن الهدف من التحالف هو إثراء الحياة الحزبية وتمكين الأحزاب من التمثيل المشرف.

وقال أيمن عامر، إن تحالف حزب حماة وطن الذي استطاع إثبات نفسه في الساحة السياسية جيدًا، رغم الفترة القليلة مع حزب الوفد، بما له من تاريخ طويل وعريق هو بداية تعاون أوسع بين الحزبين مستقبلاً.

ومن جانبه أكد عطا الله، مرشح حزب الوفد، أنه سعيد بهذا التحالف الذي يمزج بين عنصري الخبرة والشباب.​