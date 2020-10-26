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"مصر للطيران": تطبيق جديد للمسافرين إلى كنـدا ابتداء من 31 أكتوبر

06:47 م الإثنين 26 أكتوبر 2020
"مصر للطيران": تطبيق جديد للمسافرين إلى كنـدا ابتداء من 31 أكتوبر

طائرة تابعة لشركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

طالبت شركة مصر للطيران من ركابها المسافرين إلى كندا، اليوم الاثنين، بضرورة تحميل تطبيق "ArriveCan" المتوفر للهواتف المحمولة لتسجيل بياناته على التطبيق أو عبر الموقع الإلكتروني https://arrivecan.cbsa-asfc.cloud-nuage.canada.ca، خلال 48 ساعة قبل موعد الرحلة، على الأكثر.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم، إنه في ضوء تحديثات السفر الواردة من السلطات المختصة بدولة كنـدا، تقرر على الراكب استكمال البيانات المطلوبة بالتطبيق حتى يحصل على رمز الموافقة الذي يسمح له باستكمال إجراءات السفر إلى كندا، ابتداء من 31 أكتوبر الجاري.

يدكر أنه يُمكن للركاب معرفة الإجراءات المطلوبة للسفر إلى الدول التي تطير إليها مصر للطيران، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني egyptair.com أو الاتصال بـ1717 في مصر.

شركة مصر للطيران كندا تطبيق ArriveCan

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