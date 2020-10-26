"الري": غدًا استئناف المفاوضات بشأن "سد النهضة"

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، إن مصر ستشارك في الاجتماع الذي دعت إليه جنوب إفريقيا، غدًا الثلاثاء، لوزراء الخارجية والمياه في الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، بهدف إعادة إطلاق المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، بعد توقف منذ نهاية شهر أغسطس الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن هذا الاجتماع يُعقد تنفيذًا لمخرجات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، التي عقدت على مستوى القمة والاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه في الدول الثلاث، الذي عُقد يوم 16 أغسطس 2020 وكلّف الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم يُنظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد السباعي أن مصر مستعدة للتفاوض بجدية لإنجاح هذه المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق عادل متوازن، يحقق مصالح الدول الثلاث.

وأعرب متحدث وزارة الموارد المائية والري، عن تقديره للجهد الذي تبذله جنوب أفريقيا في رعاية هذه المفاوضات، والاهتمام الذي توليه لهذا الملف الحيوي الذي يمس مصالح الدول الثلاث ومقدرات شعوبها.