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أبو طالب توفيق رئيساً لمصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية

05:32 م الإثنين 26 أكتوبر 2020
أبو طالب توفيق رئيساً لمصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية

المهندس أبوطالب توفيق

كتب - محمد عبيد:

أصدر الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قراراً بتعيين المهندس أبوطالب توفيق رئيساً لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، خلفاً للمهندس إبراهيم فتحي الذي تم توجيه الشكر له عن الفترة التي قضاها في خدمة الشركة من هذا المنصب، بحسب بيان صحفي.

يذكر أن المهندس أبو طالب توفيق في عام ٢٠١١ تم تعيينه رئيساً لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للصناعات المكملة ، وفي ٢٠١٢ وحتى ٢٠١٥ تولى رئاسة مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية للفترة الأولى ، ومن 2016 حتى 2018 تولي رئاسة شركة الصيانة والأعمال الفنية للفترة الثانية.

وقد شهدت خلال تلك الفترات الشركة تحقيق العديد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي، وزيادة في عدد العملاء بالإضافة إلى توسع كبير في البنية التحتية للشركة ومشروعاتها التنموية.

أبوطالب توفيق رشدي زكريا الشركة القابضة لمصر للطيران

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