القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

كتب- محمد سامي:

نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1442هـ، حيث بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة عطرة من آيات من الذكر الحكيم.

وألقى فضيلة الدكتور طارق عبدالحميد عبدالرؤوف مدير عام بوزارة الأوقاف محاضرة تحدث فيها عن الدروس والعبر التي نستلهمها من سيرة النبى صلى الله عليه وسلم، والإقتداء بها قولاً وعملاً وخلقاً للحفاظ على بناء وتماسك المجتمع ، وشدد على ضرورة تكاتف أبناء مصر والعمل الجاد من أجل رفعة الوطن والحفاظ عليه ووضع مصلحته فوق كل إعتبار، مؤكداً بأن لمصر جيش قوى كرمه الله وجعله مرابطاً وأميناً على حمايتها وصون أمنها واستقرارها.

وفى نهاية الاحتفال ألقى اللواء أ ح عماد الدين محمد مهدى شاهين مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أكد فيها أن رجال القوات المسلحة ماضون بإرادة قوية وعزيمة لاتلين في حماية الوطن والحفاظ على أرض مصر وسلامة شعبها العظيم، مقتدين بسيرة الرسول الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامه في الصدق والإخلاص والتضحية والعمل الجاد والصبر في مواجهة التحديات.