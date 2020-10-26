كسر مفاجئ لماسورة مياه بالزاوية الحمراء.. وتحرك عاجل من المحافظة

كتب- محمد نصار:



تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا بكسر ماسورة مياه بشارع سكة الوايلي بمسطح كوبري الزاوية الحمراء القادم من ولي العهد حي حدائق القبة.



وعلى الفور أصدر اللواء خالد عبدالعال تعليماته بانتقال الأجهزة المعنية بالمحافظة ومسئولي شركة المياه للموقع وإرسال شفاطات المياه اللازمة لرفع المياه المتراكمة وعمل التغييرات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.