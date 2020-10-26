أمين عام "الشيوخ" يثمِّن دور المحررين البرلمانيين لإعلام الرأي العام بجهود ونشاطات المجلس

مصراوي

قال الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، إن رسالة ودور الصحافة مهمَّان في إعلام الرأي العام بجهود ونشاطات المجلس التي تستهدف إنجاز مهامه الواردة في الدستور؛ ليكون معبرًا عن آمال وطموحات الشعب المصري.

وشدد عتمان، خلال لقائه، اليوم الإثنين، المحررين البرلمانيين، على استعداد أمانة مجلس الشيوخ للتواصل الدائم مع الصحفيين والإعلاميين وتذليل كل العقبات التي قد تطرأ، وتسهيل وإتاحة الأدوات اللازمة لتكون التغطية الصحفية معبرة عما يتم من عمل ونشاط داخل المجلس، مشيدًا بالتغطية الصحفية للجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ التي خرجت بالشكل اللائق بالدولة المصرية وعراقة التاريخ البرلماني لها.

ووعد أمين مجلس النواب بالعمل على تخصيص وتجهيز المركز الصحفي للشيوخ؛ ليكون متاحًا من خلاله التغطية الصحفية قبل موعد الجلسة القادمة لمجلس الشيوخ في ٢٩ نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة للمجلس ستشرع في ترتيب ذلك في أسرع وقت ممكن، وبما يسهل مهمة المحررين البرلمانيين.