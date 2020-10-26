للتحضير لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة.. رئيس "العربية للتصنيع" يلتقي وزيرة الهجرة

كتب- محمد سامي:

استقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، في إطار فعاليات التحضير والتنسيق لوضع النقاط الرئيسية لمؤتمر مصر تستطيع للصناعة في دورته الجديدة، ودراسة عمل ورش عمل للشباب في مجالات الصناعة المختلفة، وتعزيز فرص التعاون بين العربية للتصنيع ووزارة الهجرة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن تقديرها للدور الوطني التي تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع؛ بإعتبارها أكبر ظهير صناعي للدولة، ومشاركتها في تنفيذ المشروعات القومية التنموية، وتحقيق خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا المتطورة وعودة الصناعة المصرية الوطنية إلى دورها الريادي بالمنطقة العربية والإفريقية.

وأشارت مكرم إلى أن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة في دورته الجديدة سيكون مواكبًا لرؤية القيادة السياسية التي تهتم بتطوير الصناعة المصرية في الوقت الراهن, وقد بدأنا عمل قاعدة بيانات للمصريين في الخارج الذين يعملون في هذا المجال.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنه سيتم التعاون مع كل الوزارات المعنية؛ ومنها التجارة والصناعة وقطاع الأعمال والإنتاج الحربي واتحاد الصناعات.

وشددت مكرم على أن نجاح الدورات السابقة للمؤتمر، وتسابق أبناء مصر في الخارج على مشاركة وطنهم همومه وقضاياه، واستعدادهم جميعًا لتقديم خبراتهم وتجاربهم لمصر، هو ما يدعو الوزارة إلى الاستمرار في تنظيم هذا المؤتمر وتخصيص دوراته لخدمة قضايا وجهود التنمية والاستثمار في الدولة المصرية، بما يخدم في النهاية أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وأولوياتها ورؤية "مصر 2030".

وأضافت وزيرة الهجرة أن مصر تزخر بالكنوز البشرية حول العالم، مشيدًا بجهود المصريين بالخارج وحرصهم على رفع اسم بلدهم عاليًا في أي مجال يرتادونه.

ومن جانبه, أعرب التراس عن تقديره مجهودات وزارة الهجرة ودعمها لزيادة دور الخبراء المصريين بالخارج في كل المشروعات القومية وربط المستثمرين المصريين والإخوة العرب بوطنهم الأكبر، مشيرًا إلى استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لفتح قنوات اتصال مع العلماء والخبراء للاستفادة من ثروة مصر الفكرية في مشروعات الهيئة التنموية.

وأكد التراس أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز مجالات الإبداع والانطلاق إلى آفاق المستقبل, من خلال الاستفادة من الطاقات البشرية الوطنية والتواصل مع أبناء مصر النوابغ محليًّا ودوليًّا.

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة وضعت استراتيجية تتمثل في تبني الأفكار الجديدة والتطوير لمنتجاتنا، وتنمية الكفاءات البشرية، وتصنيع كل ما تحتاج إليه السوق المصرية والعربية والإفريقية، وتصدير المنتجات المصرية القادرة على المنافسة عالميًّا.

وأشار التراس إلى أن مبادرة "مصر تستطيع" نموذج حي على تعاون وزارة الهجرة مع الوزارات الأخرى ويتماشى مع اتجاهات الدولة، متمنيًا نجاح المؤتمر والخروج بإبداعات وابتكارات تدفع بمصر إلى الأمام في كل الصناعات.

ومن جهته، أشاد الدكتور أيمن مسلم، أستاذ الهندسة بجامعة كاليفورنيا- الولايات المتحدة، بدور وزارة الهجرة في ربط الخبراء المصريين بالخارج بالوطن، مشيرًا إلى استعداد كل العقول المهاجرة للعطاء اللا محدود لمصر.

وعلى هامش الزيارة، تفقدت وزيرة الهجرة معرض فرش أثاث الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية والتي تتولى الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع عدد من الشركات المتخصصة تصنيعه وتوريده لجميع المقرات الحكومية؛ حيث أشادت بجودة العروضات والتي تتميز بالجودة والمتانة والشكل الجذاب وفقًا لمعايير الجودة العالمية.