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تحول رقمي لكل الخدمات.. وزير الاتصالات يتفقد مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية

02:27 م الإثنين 26 أكتوبر 2020
تحول رقمي لكل الخدمات.. وزير الاتصالات يتفقد مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية

عمرو طلعت

كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الإثنين، مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ والتي يتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

تتضمن المدينة عددًا من المنشآت؛ منها (مركز الإبداع والإبتكار، المعهد القومي للاتصالات، معهد تكنولوجيا المعلومات، الأكاديمية الوطنية لتدريب ذوي الإعاقة، الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات، مبنى هرم العروض الرقمية، مبنى التحكم)، بالإضافة إلى عدد من المنشآت الإدارية والخدمية.

واستعرض المشرف من الهيئة الهندسية على المشروع الموقف التنفيذي للمشروع، والذي روعي في تنفيذه الحفاظ على أعلى معايير الجودة ذات المواصفات العالمية في ذلك المجال، وتعد المدينة نقلة نوعية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بما يخدم رؤية مصر المستقبلية 2030 والتحول الرقمي لكل خدمات المجتمع.

ووجه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال جولته التفقدية بالمدينة، الشكر إلى القوات المسلحة؛ لما تبذله من جهود للحفاظ على معدلات الأداء القياسية لمراحل تنفيذ المشروع.

عمرو طلعت مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية وزير الاتصالات

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