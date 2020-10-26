لأعمال الإصلاح.. مياه القاهرة تعلن قطع الخدمة عن 15 منطقة
كتب-محمد عبدالناصر:
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري عن انقطاع المياه عن مناطق "امتداد رمسيس 1 و 2 - اسكان التوفيق - قاعة المؤتمرات - معهد القاهرة - مستشفي العباسية - الكلية الفنية العسكرية - معهد فني القوات المسلحة - الارصاد الجوية - جامعة عين شمس - مستشفي عين شمس التخصصي - هيئة التسليح للقوات المسلحة - المنطقة المركزية العسكرية - كهرباء الريف - الجبل الاخضر".
وأشارت الشركة، بحسب بيان، إلى أن قطع الخدمة لاصلاح خط مياه قطر 800 مم شارع الخليج المصري مع شارع بورسعيد .
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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