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فاطمة سيد أحمد: صحافتنا قوية.. والشجرة المثمرة تقذف بالحجارة

01:47 م الإثنين 26 أكتوبر 2020
فاطمة سيد أحمد: صحافتنا قوية.. والشجرة المثمرة تقذف بالحجارة

فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة

كتب-مصراوي:

توجهت فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، في مؤتمر دور الإعلام في مواجهة وسائل الإعلام المعادية ومساندة الدولة المصرية، بالشكر على مساندتها في موقفها الذي حدث معها أثناء توجهها لوزارة الدولة للإعلام.

وقالت خلال مؤتمر بمقر الهيئة الوطنية للإعلام اليوم: ذهبت إلى لقاء وزير الإعلام، كي أواجهه، فيما يقوله عن الصحافة والإعلام المصري، وهو كلام ليس صحيحا، لأني مُتابعة جيدة لما يقال في الصحافة المصرية.

وأكدت: صحافتنا قوية وقادرة علي مواجهة أي تحديات على الساحة والإعلام المعادي دائما ما يتابعنا بشكل قوي، لأننا مؤثرين، وفي الفترة القادمة سوف نكون في أفضل حال.

وأوضحت أننا في الهيئة الوطنية للصحافة نقدم الكثير للصحفيين، وهذا يجعلنا فخورين به، وسيظهر ما نقدمه أكثر خلال الفترة المقبلة.

وفي نهاية كلمتها أكدت فاطمة آن الشجرة المثمرة دائما ما تلقي بالحجارة.

فاطمة سيد أحمد الهيئة الوطنية للصحافة مؤتمر دور الإعلام وزارة الدولة للإعلام

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