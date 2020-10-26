كرم جبر: قطر تضخ مليارات الدولارات للإنفاق على الشبكة العنكبوتية الإخوانية

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه بعد ٢٠١٣ انسحب الجيش الإلكتروني الإخواني، بحسب وصفه، وبدأ يركز عمله في الخارج، وأسس شبكة عنكبوتية كبيرة.

وأضاف جبر خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو، أن الشبكة العنكبوتية التي أسسها الإخوان في الخارج واسعة، ومن بينها التليفزيون العربي.

وتابع جبر: أيضا شركة ميديا التابعة للحكومة القطرية هي منبع وسائل الإعلام التي تطلق النار على الشعب المصري، لافتا إلى أن شبكة مصر العربية إخوانية وقناة الشرق وقناة مكملين.

وشدد على أن هناك مليارات الدولارات التي تضخها قطر للإنفاق على هذه الشبكة العنكبوتية، موضحا أن فضاء ميديا توزع الأقمار وتنتج غالبية المحطات الإخوانية.

وأكد جبر أن التليفزيون المصري يقوم بدور كبير في الرد على الشائعات، والقنوات الخاصة تحقق مشاهدات أكبر بكثير من تلك القنوات، لافتا إلى أنه يتم بث الشائعات وإثارة إدعاءات قديمة متعلقة بحقوق الإنسان والسجون، ولكن علينا أن ننتبه ونشجع ونرفع من الروح المعنوية لجيشنا الإعلامي، ولدينا شبكة إعلامية تعمل في الخير للتصدي للشائعات. ​