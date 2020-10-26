الأربعاء المقبل.. "قومي حقوق الإنسان" ينظم ندوة "حقوق الإنسان والممارسات الإعلامية"

كتب- محمد نصار:

يفتتح محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأربعاء المقبل ندوة تحت عنوان "حقوق الإنسان والممارسات الإعلامية"، وذلك بحضور الاستاذ كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، وذلك في إطار خطة عمل المجلس لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

ويشارك في الندوة أساتذة جامعات، وممثلين من الجهات الإعلامية (غرفة صناعة الإعلام، نقابة الإعلاميين، الهيئة الوطنية للصحافة، نقابة الصحفيين، مدينة الإنتاج الإعلامي، شركة نايل سات للخدمات الإعلامية، هيئة الاستعلامات)، بالإضافة إلى متخصصين في مجال السوشيال ميديا، وممثلين من الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب، ومنظمات المجتمع المدني.

وتناقش الندوة عدة محاور رئيسية منها: السوشيال ميديا، الشائعات.. المشكلة والحل، وكذلك التجارب دولية في تنظيم عمل "السوشيال ميديا" ومواجهة مخاطر انفلاتاتها، ومنصات الإعلام التقليدي المعادية.. دورها وأساليب عملها وطرق مواجهتها، والمحور الأخير نحو بيئة إعلامية أكثر قدرة على تعزيز حريات المواطنين وصيانة الأمن القومي.