حصر مبدئي.. أبو العينين وعباس يحسمان انتخابات الدقي وتراجع عبدالرحيم علي وأحمد مرتضى

كتب- محمد سامي:

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالدائرة الأولى بمحافظة الجيزة، ومقرها الدقي والعجوزه، اليوم الاثنين، الحصر المبدئي وتجميع اللجان الفرعية للدائرة، دون إضافة أصوات المصريين في الخارج.

وقال رئيس اللجنة المشرفة، إن إجمالي أصوات الناخبين المقيدين في الدائرة بلغ 653554 صوتًا، وإجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 174621 ناخبًا، وجاءت الأصوات الباطلة بـ19315 صوتًا، والصحيحة بلغت 155306 أصوات.

وأضاف رئيس اللجنة، أنه وفقًا لأعمال الإحصاء وتجميع اللجان الفرعية، حصل محمد أبو العينين، المرشح المستقل، على 125758 صوتًا، وحصل زكي عباس عبد الظاهر مرشح حزب مستقبل وطن، على 83995 صوتًا، ومنتصر رياض حجاج مرشح حزب مستقبل وطن، على 29487 صوتًا، بينما حصل عبدالرحيم علي على 19756 صوتًا، وتمكن أحمد مرتضى منصور من الحصول على 16613 صوتًا.

وحصل شريف بركات أحمد على 1488 صوتًا، ومروة سعيد فوزي الطحاوي على 2570 صوتًا، وهدى عدلي الملاح على 2405 أصوات، ومحمود محمد محمود على 3407 أصوات، وتمكنت ميرفت إبراهيم غانم من الحصول على 2430 صوتًا، ورجب أحمد 3988 صوتًا، وأحمد سمير محمد 6837 صوتًا، وأحمد مجدي 1215 صوتًا، وناصر فاروق عبد الحميد 1801 صوت، ومصطفى محمد مرسي 900 صوت، وأسامة عبد الله صالح 999 صوتًا، ورحاب محمود عثمان 5425 صوتًا.

وأعلن رئيس اللجنة، عن حصول القائمة الوطنية من أجل مصر على 132779 صوتًا، بينما حصلت قائمة نداء مصر على 22527 صوتًا.

وتأتي تلك الأرقام وفقًا للبيان الإحصائي، مع التأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.