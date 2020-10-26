وزيرا الإنتاج الحربي والبترول يشهدان توقيع بروتوكول تعاون في عدد من المجالات

كتب- محمد سامي:

شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "ثروة برايد بتروليم سيرفيس"، إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية؛ للتعاون في عدد من المجالات المشتركة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وقع البروتوكول كل من الدكتور مهندس حسن أحمد عبد المجيد نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس أسامة صبري رئيس شركة "ثروة بريدا".

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن هذا البروتوكول يهدف إلى وضع آليات عمل وتفاهم للتعاون المشترك بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "ثروة برايد بتروليم سيرفيس"، في عدد من مجالات التصنيع؛ وهي (المشغولات- المطروقات- المعالجة الحرارية- المعالجة السطحية- التشغيل النهائي)، وكذلك تقديم الخدمات الفنية والصيانة والإصلاح والاختبارات والتدريب باستخدام الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين؛ بهدف تعظيم فرص كل منهما في تنفيذ الأعمال والمشروعات والخدمات التي تقع في مجال أعمال وخبرات كل منهما، وتعظيم الاستفادة من المنتجات المحلية والمطابقة للمواصفات القياسية العالمية؛ مما يساعد على النهوض بالاقتصاد القومي المصري.

وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بتعميق التعاون والتكامل مع وزارة الإنتاج الحربي؛ تحقيقًا للاستفادة من الإمكانات التصنيعية والهندسية المتميزة التي توفرها، بما يساعد في دعم استراتيجية قطاع البترول لزيادة نسبة المكون المحلي لمشروعاته الجديدة طبقًا للمواصفات القياسية العالمية.

وأضاف "الملا"، أن التعاون بين وزارتَي البترول والإنتاج الحربي هو تعاون مثمر ومتنوع المجالات، مشيرًا إلى النموذج الناجح للشراكة في مجال تصنيع عدادات الغاز الطبيعي مسبوقة الدفع، ومضيفًا أن التعاون بين الطرفين يوفر كذلك فرصا متميزة للتوسع في إنتاج وتصنيع بعض المهمات اللازمة لمشروعات الغاز والبترول محليًّا؛ مثل رؤوس الآبار ومواسير خطوط نقل البترول والغاز.. وغيرهما بما ينعكس إيجابًا على خفض تكاليف المشروعات وزيادة الجدوى الاقتصادية لها، واختصار الوقت والجهد، مشيدًا بدور وزارة الإنتاج الحربى وقطاعاتها ودورها الريادي في مجال التصنيع المحلي بمصر.

وصرَّح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي، بأن هذا البروتوكول يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الوزارة للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع الوزارات والمحافظات والهيئات وشركات القطاع الخاص؛ لتحقيق التنمية الشاملة بالدولة، بما يخدم المواطنين ويلبي احتياجاتهم.