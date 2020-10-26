مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات السياحة البلغارية قادمة من صوفيا

كتب – محمد عبيد

استقبل مطار الغردقة الدولي, أولى رحلات شركة "بلغاري إير" للطيران العارض، والقادمة من صوفيا عاصمة بلغاريا، على متنها ١١٨راكبًا وذلك في إطار عودة الرحلات السياحية القادمة إلى المطارات المصرية بعد انتظام الحركة الجوية والتي توقفت في ظل جائحة كورونا.

وقالت وزارة الطيران المدني، في بيان لها، إن فريق العلاقات العامة في المطار استقبل ركاب الطائرة، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لهم مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية, والإشراف على إنهاء إجراءات الحجر الصحي، والتأكد من وجود الاعتمادات الطبية المطلوبة بسلبية تحليل الـ PCR لجميع الركاب القادمين، فضلاً عن الإلتزام بالتباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين بالمطار.