مدبولى: مصر مستعدة لإقامة مشروعات استثمارية فى جنوب السودان

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مناوا بيتر، وزير الري لجمهورية جنوب السودان، والوفد المرافق له، وحضر اللقاء الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشادة بما يربط مصر وجنوب السودان من علاقات تاريخية متميزة، توطدت أواصرها على مدار السنوات الماضية، لا سيّما فى ضوء ما يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى من اهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فى كافة المجالات التى تمثل أولوية للأشقاء فى جنوب السودان.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن وزير الرى بجنوب السودان، نقل لرئيس الوزراء شكر وتقدير قيادة وحكومة بلاده، لموقف مصر المساند للشعب الجنوب السوداني خلال أزمة الفيضانات والسيول، وجسر المساعدات الجوى المصرى الذى نقَل مساعدات إنسانية مهمة فى ذلك التوقيت الحيوى، مؤكداً أن موقف مصر لم يكن جديداً ولا مستغرباً، فى ضوء العلاقات الأخوية التى تربط الشعبين فى مصر و جنوب السودان.

وأشار وزير الري بجنوب السودان إلى أن قيادات الصف الأول فى بلاده هم من خريجى الجامعات المصرية، ومن ثم هناك حرص على استمرار تعزيز التعاون مع مصر، والاستفادة من خبرات مصر وكوادرها المتميزة فى بناء القدرات فى جنوب السودان، وإقامة مشروعات استثمارية مصرية فى مجالات الزراعة والرى والكهرباء وغيرها من مجالات البنية التحتية.

وأعرب الوزير عن أملهم فى الإسراع بافتتاح فرع لأحد البنوك المصرية فى جنوب السودان، وليكن فرع للبنك الأهلى المصرى.

وأضاف المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، أن وزير الرى بجنوب السودان أشاد بإنشاء مصر مدارس صناعية فى جنوب السودان، وهى المدارس التى بدأ يتخرج فيها كوادر مهنية مدربة تلبى احتياجات سوق العمل. كما وجه الوزير الشكر لوزارة التعليم العالى المصرية على قرار زيادة عدد المنح الدراسية للطلبة من جنوب السودان للدراسة فى الجامعات المصرية، معرباً عن تطلعهم لقيام مصر بتقديم الدعم الممكن للطلبة الآخرين من جنوب السودان أيضاً والمقيمين فى مصر، ويدرسون على نفقتهم الخاصة، لا سيما وأن الظروف المتعلقة بفيروس كورونا أثرت على مصادر دخلهم.

وفى مجال الري، استعرض وزير رى جنوب السودان، جوانب التعاون المتنامي مع مصر فى هذا المجال، مشيداً بما يقدمه خبراء الرى المصريون من خبرات لأشقائهم فى جنوب السودان، لا سيما فى مجال تطهير المجارى المائية والبحيرات، وبناء قدرات وزارة الرى فى جنوب السودان.

وقال المستشار نادر سعد، إن وزير الرى فى جنوب السودان قدم خلال اللقاء التهنئة للحكومة المصرية على ما تشهده من إنجازات تنموية متسارعة، مشيداً بما شاهده خلال زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات محور قناة السويس. وأعرب الوزير عن تطلع جنوب السودان للاستفادة من خبرات مصر المتميزة فى مجال بناء المدن الجديدة فى أزمنة قياسية، مضيفاً أنهم سوف يقومون بإعداد زيارة لوفد من وزارة الإسكان فى جنوب السودان إلى مصر، للتعرف عن قرب على هذه التجربة الرائدة فى مجال مشروعات الإسكان، ونقلها إلى جنوب السودان.

واختتم الوزير حديثه بالإعراب عن تطلع جنوب السودان لتشكيل لجنة عليا مشتركة مع مصر، وأن يتم عقد أول اجتماعات هذه اللجنة قريباً.

من جانبه، عقّب رئيس الوزراء بأن مصر لن تألو جهداً عن تقديم كل الدعم للأشقاء فى جنوب السودان فى المجالات التى ذكرها الوزير، وفى مقدمتها دعم الطلبة من جنوب السودان فى مصر، خاصة أن الرئيس السيسى يوجه دوماً بدعم الطلبة من الدول الشقيقة. كما أكد مدبولى أن مصر مستعدة لإقامة مشروعات استثمارية فى جنوب السودان، فى المجالات ذات الأولوية لأشقائنا.

وفيما يخص اللجنة العليا المشتركة، فقد وجه رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخارجية لسرعة تشكيل اللجنة، وعقد أول اجتماعاتها فى القاهرة قبل نهاية العام الجارى، كما كلف بمخاطبة محافظ البنك المركزى بشأن طلب الأشقاء فى جنوب السودان افتتاح فرع للبنك الأهلى المصرى هناك.