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"الضبطية القضائية" تشُن حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمدينة 15 مايو

10:36 ص الإثنين 26 أكتوبر 2020
"الضبطية القضائية" تشُن حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمدينة 15 مايو

وحدات الإسكان الاجتماعي

كتب-محمد عبدالناصر:

قال المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إن لجنة الضبطية القضائية شنت حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمنطقتى (4 , 5) بالـ 90 فدانا بالمدينة، وذلك للتأكد من التزام المواطنين بقانون الإسكان الاجتماعي رقم (93) لسنة 2018م، والذي يمنع مستحقي وحدات الإسكان الاجتماعي من استخدامها للإيجار أو البيع أو تغيير النشاط، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وعدم التربح من هذه الوحدات.

وأضاف "همام"، أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات ببعض الوحدات، وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لمناطق الإسكان الاجتماعي بالمدينة وحرصا على المظهر الحضاري للمدينة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الحملة تم تنفيذها بمعرفة مأموري الضبطية القضائية بالجهاز برئاسة المهندس محمد خلف الله، نائب رئيس الجهاز، و بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وأمن الجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.

وطالب رئيس الجهاز، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى بعدم مخالفة شروط التعاقد، والالتزام بالقانون، مؤكداً أن ذلك يأتى فى إطار إيصال الدعم لمستحقيه، واستمراراً لنجاح الجهود المبذولة فى المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.​​

وحدات الإسكان الاجتماعي مدينة 15 مايو جهاز تنمية مدينة 15 مايو الضبطية القضائية

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