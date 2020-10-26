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قرار جمهورى بتمديد حالة الطوارئ فى البلاد لمدة ثلاثة أشهر

03:07 ص الإثنين 26 أكتوبر 2020
قرار جمهورى بتمديد حالة الطوارئ فى البلاد لمدة ثلاثة أشهر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة - (أ ش أ):
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 596 لسنة 2020 بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الإثنين الموافق السادس والعشرين من أكتوبر عام 2020.
ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية مساء اليوم بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
ووفقا للمادة الثالثة من القرار يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ.
ووفقا للمادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لاحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

هذا المحتوى من

Asha
حالة الطوارئ قرار جمهورى السيسي

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