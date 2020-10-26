كورونا في 24 ساعة: انخفاض إصابات كورونا وتحذير من "أشهر صعبة".. وحصيلة قياسية في فرنسا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 90 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98903 حالات.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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