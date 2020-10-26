حدث ليلاً| انخفاض إصابات كورونا وفرنسا تطالب المسلمين بوقف الدعوات لمقاطعة منتجاتها

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض جديد.. الصحة تعلن بيان "إصابات ووفيات" كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 90 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98903 حالات.

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ضبط عاطل اغتصب طفلة في الدقهلية

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد بالدقهلية، القبض علي عاطل، متهم باستدراج طفلة والتعدي عليها جنسيًا، عقب خروجها من الحضانة بقرية كفر سنجاب.

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فرنسا تطالب بوقف الدعوات لمقاطعة منتجاتها في الشرق الأوسط

طالبت باريس، الأحد، دول الشرق الأوسط التي خرجت فيها دعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية إلى إعلان موقفها الرافض لتلك الدعوات، والتي انطلقت بعد تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش تأبين مدرس فرنسي تعرض للذبح بعد عرض رسوم كاريكاتير للنبي محمد أمام طلابه، ودافع ماكرون خلالها عن حق نشر الكاريكاتير.

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"تنسيقية شباب الأحزاب": زيادة نسبة مشاركة السيدات في تصويت انتخابات النواب

عقدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمرها الختامي لفعاليات اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب 2020، والتي أجريت على مدار يومين، في عدد من محافظات الجمهورية كمرحلة أولى.

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الصحة العالمية تدعو لتضامن عالمي في إطلاق أي لقاح مستقبلي لـ"كورونا"

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تادروس أدهانوم ، الأحد، إلى تضامن عالمي في إطلاق أي لقاح مستقبلي لفيروس كورونا، في ظل ارتفاع عدد الحالات في جميع أنحاء العالم.

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أبو سعدة: استخدام وجبات الطعام وكراتين الغذاء للحشد مخالفات خارج مسؤولية اللجان الانتخابية

قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تعليقاً على مسار اليوم الثاني في الانتخابات البرلمانية وعمليات التصويت، إن تنظيم العملية الانتخابية أصبح سمة مهمة لمسار اللجان الانتخابية ولم تعد المشاهد القديمة التي ارتبطت بأذهاننا لفترات طويلة من تزوير داخل اللجان وخلافه موجوداً كما كان يحدث في العقود الماضية.

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"إلا رسول الله".. مول بالمنوفية يقاطع المنتجات الفرنسية (صور)

شارك مول تجاري في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، في الحملة الدولية لمقاطعة المنتجات الفرنسية، ردًا على الرسومات المسيئة للإسلام والتصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي أثارت غضب المسلمين في جميع أنحاء العالم.

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انتهاء التصويت وبدء فرز أصوات المرحلة الأولى بانتخابات النواب في 14 محافظة

أغلقت اللجان الفرعية أبوابها بنهاية اليوم الثاني والأخير من تصويت المصريين في الداخل بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، في 14 محافظة، والتي جرت أمام 10140 لجنة فرعية، حيث يحق التصويت لنحو 33 مليون ناخبًا من المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين.

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فرنسا.. حصيلة يومية قياسية لإصابات كورونا بأكثر من 52 ألف حالة

سجّلت فرنسا الأحد رقماً قياسيا جديداً من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث تخطى عدد المصابين خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة 52 ألف حالة، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في يوم واحد منذ بداية الوباء.

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ترامب يهنئ أرمينيا وأذربيجان على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف؛ على التوصل للالتزام بوقف إطلاق النار بإقليم ناغورني كاراباخ، بدءا من منتصف الليلة.

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البرهان يُثمن دعم الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة للسلام بالسودان

أشاد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، بجهود الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دعم عملية تحقيق السلام، ومساندتهما للسودان في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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