اليوم.. "جمعة ومكرم" يوقعان بروتوكول تعاون في مكافحة الهجرة الشرعية

كتب- محمود مصطفى:

يوقع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة شئون الهجرة والمصريين بالخارج، ظهر اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون في مكافحة الهجرة الشرعية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم الأحد، أنه سيتم توقيع البروتوكول بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع.

ويعود الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، من العاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم، بعد مشاركته في مؤتمر "الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر".

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