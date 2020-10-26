​​"يسار".. رواية جديدة عن لـ"هدى سعيد"

صدرت حديثًا عن منصة كتبنا للنشر الشخصي، رواية "يسار" تأليف الكاتبة هدى سعيد، ومن المقرر طرح الرواية في معرض القاهرة الدوري للكتاب بدورته الـ52.

الرواية من الروايات النفسية بالدرجة الأولى فهي تغوص بك داخل نفسك في رحلة ممتعة كاشفة، في إطار رومانسي اجتماعي لبطلة متمردة على عالمنا فصنعت لنفسها و بنفسها عالم مواز.

تبدأ الرواية بيوم زفاف يسار، زفافًا دفعها عقلُها إليه، لتساير مجتمعًا قضت حياتها على يساره، فلم تَجْنِ إلا انهيارًا نفسيًّا ووقوفًا على شفا الجنون، لتجد نفسها أمام صراعٍ مريرٍ هي ورفيقة دربها.. يسار، التي ظهرت لها في عالمٍ موازٍ منذ كانت طفلة، جاءتها لتساعدها في التغلب على ضعفها.

اعتقدت أن هذا الزواج الذي لا يليق بها هو منقذها الوحيد، جلست تسترجع ما دار برأسها وسكن قلبَها طيلة سنوات الطفولة والمراهقة والشباب، سنوات ألمٍ وأملٍ استعانت فيها بإيمانها الذي قلقت أيضا عليه.

وتبدأ في رحلة جديدة من المعاناة مع الوظيفة وبيئة العمل، وتظل تكافح وتثابر وتصبر من أجل إثبات الذات، إلا إن كل هذا كان هباء فللوظيفة معايير أخرى، حتى كادت أن تجن، فقررت بعد أن وصلت سن الثلاثين أن تقبل بأول من يدق باباها راغب في طلبها شريكة له، حتى ولو كان أرملا أو مطلقا من أجل أن تشعل له نار الموقد وتعد الطعام، لتخلط دفء مشاعرها بطعامها الساخن، ولكن يصعب أن تفعل ذلك إلا لشخص واحد انتظرته طويلا ولكنه تأخر. يسار عالمها كفيلم بلا ألوان هادئ الأحداث صاخب المشاعر شديد العمق.