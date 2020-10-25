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رئيسة "القومي للمرأة": المرأة المصرية سند يحمي الوطن

11:41 م الأحد 25 أكتوبر 2020
رئيسة "القومي للمرأة": المرأة المصرية سند يحمي الوطن

الدكتورة مايا مرسي

كتبت- نور العمروسي:

أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بمشاركة السيدات في اليوم الأول لانتخابات برلمان 2020 و بوعي المرأة المصرية، ومدى إدراكها لحجم المسئولية الملقاة على عاتقها.

وقالت مرسي، في بيان لها اليوم الأحد، إن دور المرأة تجلى بوضوح في تصدرها المشهد الانتخابي، وتوافدها منذ الصباح الباكر على اللجان الانتخابية.

وتوجهت مرسي بالشكر والتقدير إلى المرأة المصرية، التي كان لها دور ملموس في خروج الانتخابات بهذا الشكل المشرف الذى ظهرت به اليوم، وهو نفس الدور الذي قامت به في جميع الاستحقاقات السياسية السابقة، وهو مايدل على عشقها وحبها لوطنها.

مايا مرسي المجلس القومي للمرأة انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2020

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