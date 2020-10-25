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الزراعة: مسح 61 ألف منزل في 3400 قرية لرصد الأمراض الوبائية

11:31 م الأحد 25 أكتوبر 2020
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كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، اليوم الأحد، إن هناك تكليفات محددة من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، لرصد واكتشاف مبكر لأي بؤر إصابة بالأمراض الوبائية والمعدية، والاستجابة السريعة من خلال إجراءات التحكم والسيطرة لاحتواء البؤر والحد من انتشارها.

وأوضح رئيس الهيئة، اليوم الأحد، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية نفذت حملة على 61501 منـزلًا في كافة محافظات الجمهورية، استكمالًا لخطة الترصد النشط للأمراض الوبائية الحيوانية، التي تستهدف القيام بزيارات لعدد 5000 قرية/تابع بكافة محافظات الجمهورية لرصد أمراض الحمى قلاعية – الجلد العقدي – طاعون المجتـرات الصغيرة – حمى الثلاث أيام – جدري الأغنام – حمى الوادي المتصدع بكافة محافظات الجمهورية

وأكد محمود، أهمية الاستحابة السريعة لاحتواء أي بؤرة مرضية، وتأكيد تحصين وترقيم كافة الحيوانات التي لم تُحصن أثناء ذروة وباء كورونا، وأن إجمالي القُرى التي تم تنفيذ خطة الترصد النشط بها بلغ 3433 قرية، ابتداءً من التاسع من أغسطس حتى الآن، وأنه تم فحص 216560 حيوانًا، وفي حال رصد أي بؤرة مرضية يتم اتخاذ كافة الإجراءت الوقائية للحد من انتشار المرض من تلك البؤر بالتحصين حول أماكن البؤر المرضية في نطاق 10 كم.​

الأمراض الوبائية وزير الزراعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية

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