واجب وطني وأمانة.. وزير الشؤون النيابية يشيد بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية

(مصراوي):

قال المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية والبرلمانية، إن المشاركة في الانتخابات النيابية واجب وطني وأمانة.

وأضاف فؤاد، على هامش استقبال نواب "الشيوخ" المعينين وتفقده بهو مجلس الشوري ومصافحة الأعضاء، اليوم الأحد: "لا بد من مشاركة كل من له حق التصويت؛ فهو يمثل الشعب ويجب أن يوصل صوته".

وتابع وزير شؤون المجالس النيابية والبرلمانية: "المشاركة في العرس الديمقراطي لانتخاب مجلس النواب أمر مهم وواجب وطني وحق للمواطن في اختيار من يمثله للقيام بالدور الرقابي والتشريعي".

ونوه فؤاد إلى أنه كان لا بد من إقامة حفل استقبال يليق بالأعضاء المعينين أسوة بالنواب المنتخبين الذين تمت لهم إقامة حفل استقبال، وهذا يوم جميل بحق؛ لأن هذا المجلس يضم نخبة من خيرة أبناء مصر، وأصحاب خبرات كثيرة وفي مجالات متعددة.

وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن الحكومة على أتم استعداد للتعاون مع المؤسسة التشريعية والبرلمانية في شتى المجالات؛ لأننا نعمل كمجموعة عمل واحدة لصالح المواطن المصري والدولة المصرية.

وأشاد فؤاد باللجنة المشكلة من قِبل رئيس مجس الشيوخ لإعداد لائحة المجلس، قائلًا: يرأسها شخصية قانونية على أعلى مستوى، وتضم كفاءات قانونية وسياسية.

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