أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات النواب سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

وكيلة الشيوخ بعد تسلمها الكارنيه: أتمنى أن يكون فوزي فاتحة خير على كل سيدات مصر

08:05 م الأحد 25 أكتوبر 2020
وكيلة الشيوخ بعد تسلمها الكارنيه: أتمنى أن يكون فوزي فاتحة خير على كل سيدات مصر

وكيل مجلس الشيوخ فيبي فوزي

(مصراوي):

قالت وكيلة مجلس الشيوخ فيبي فوزي، إن سعادتها بفوزها بكرسي وكالة مجلس الشيوخ، ليست الأهم بالنسبة إليها، مشيفة أن الأهم سعادتها الحقيقة بسبب فوز امرأة بوكالة المجلس.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، عقب تسلمها الكارنيه الجديد من المستشار محمود إسماعيل، والمدون فيه صفتها الجديدة وكيلة لمجلس الشيوخ، عقب فوزها في الانتخابات التي جرت مؤخرًا.

وأكدت وكيل مجلس الشيوخ، أن فوزها بكرسي الوكالة تكليف وليس تشريف، من قبل أعضاء المجلس الذين منحوها أصواتهم خلال الانتخابات، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لمنحه الفرصة للمرأة المصرية، للمشاركة بقوة في المجالس النيابية.

وأضافت أن تولي امرأة وكالة مجلس الشيوخ، هو الحدث الأول من نوعه داخل الغرفة الثانية، لافتة إلى أنها تتوقع فوز المرأة بأحد مقعدي الوكالة بمجلس النواب.

وتابعت: "أتمنى أن يكون فوزي بمنصب وكيل الشيوخ، فاتحة خير على كل سيدات مصر" مؤكدة أن المرأة المصرية أمامها المزيد من المناصب وقادرة على تولي العديد من المناصب التنفيذية.​

مجلس الشيوخ فيبي فوزي سيدات مصر

الخبر التالى:

"الاستعلامات": الإعلام الدولي يبرز تزايد الإقبال على انتخابات النواب في اليوم الأخير

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 106397

    عدد المصابين

  • 98813

    عدد المتعافين

  • 6187

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 42457887

    عدد المصابين

  • 28633996

    عدد المتعافين

  • 1147457

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ماكرون مغرداً باللغة العربية: لا شيء يجعلنا نتراجع أبدًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا