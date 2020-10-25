وكيلة الشيوخ بعد تسلمها الكارنيه: أتمنى أن يكون فوزي فاتحة خير على كل سيدات مصر

(مصراوي):

قالت وكيلة مجلس الشيوخ فيبي فوزي، إن سعادتها بفوزها بكرسي وكالة مجلس الشيوخ، ليست الأهم بالنسبة إليها، مشيفة أن الأهم سعادتها الحقيقة بسبب فوز امرأة بوكالة المجلس.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، عقب تسلمها الكارنيه الجديد من المستشار محمود إسماعيل، والمدون فيه صفتها الجديدة وكيلة لمجلس الشيوخ، عقب فوزها في الانتخابات التي جرت مؤخرًا.

وأكدت وكيل مجلس الشيوخ، أن فوزها بكرسي الوكالة تكليف وليس تشريف، من قبل أعضاء المجلس الذين منحوها أصواتهم خلال الانتخابات، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لمنحه الفرصة للمرأة المصرية، للمشاركة بقوة في المجالس النيابية.

وأضافت أن تولي امرأة وكالة مجلس الشيوخ، هو الحدث الأول من نوعه داخل الغرفة الثانية، لافتة إلى أنها تتوقع فوز المرأة بأحد مقعدي الوكالة بمجلس النواب.

وتابعت: "أتمنى أن يكون فوزي بمنصب وكيل الشيوخ، فاتحة خير على كل سيدات مصر" مؤكدة أن المرأة المصرية أمامها المزيد من المناصب وقادرة على تولي العديد من المناصب التنفيذية.​