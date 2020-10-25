الفئات المحرومة وموعد الصرف والشروط.. كل ما تريد معرفته عن منحة الـ500 جنيه

كتب- يوسف عفيفي:

أيام قليلة وتعلن الحكومة، موعد صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة التي تضررت من وباء كورونا، عقب تدقيق وفرز أسماء المتقدمين الذين حدثوا وسجلوا بياناتهم لصرف المنحة خلال أشهر (أكتوبر ونوفمبر وديسمبر).

ويرصد "مصراوي" أبرز ما تم في المنحة الرئاسية على النحو التالي:

- متى تم فتح باب التسجيل لتحديث البيانات؟

فتحت الحكومة فتحت لمدة ستة أيام، بدء من 10 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر، باب تسجيل البيانات، على منحة العمالة غير المنتظمة، عبر رابط الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء والموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة، والمقدرة بـ500 جنيه.

- كم عدد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم؟

بلغ عدد المواطنين الذين سجلوا وحدثوا بياناتهم، حوالي 6 ملايين و22 ألف عامل من التحديث والتسجيل عبر موقعي وزارة القوى العاملة ومجلس الوزراء، عقب إغلاق الحكومة باب تسجيل البيانات يوم الخميس الماضي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

- ما مصير العمالة التي لم تسجل لتحديث بياناتها مرة أخرى؟

العمالة غير المنتظمة التي صرفت من قبل خلال المراحل الثلاث السابقة، ولم تسجل لتحديث بياناتها مرة أخرى خلال هذه المرحلة، لن تحصل على المنحة كون تحديث البيانات من جديد شرط أساسي للحصول عليها.

- ما هي الجهات المخصصة باختيار المستحقين؟

تعمل الجهات المعنية على تدقيق بيانات المتقدمين، تمهيدًا لتحديد موعد الصرف من قبل اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والاتصالات والتموين والجهات المعنية الأخرى.

- ما هي الفئات التي تستحق المنحة؟

الفئات التي لا تتمتع بنظام تأميني في أي قطاع، ولا يحصلون على معاش تكافل وكرامة أو أي معاش آخر -( ذكور أو إناث).

- ما هي الفئات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد؟

الفئات التي تعمل في قطاعات غير منتظمة أو -(شغل مؤقت أو غير دائم)- مثل عمال اليومية والزراعة والصيد ونجار مسلح وخدمات وعامل بناء، ونجار إنشاءات باب وشباك وعامل تركيب البلاط (مبلط) ومساعد عامل طلاء المباني وحام عام وحداد وغيرها من الفئات الأخرى.

- ما هي الفئات المحرومة من المنحة؟

تتمثل الفئات المحرومة من المنحة خلال تدقيق البيانات في: (أصحاب الحيازات والأملاك الزراعية - من يتقاضون معاشات – المتوفين– الأطفال - من يحصلون على منح تأمينية - المؤمن عليهم ـ أصحاب معاش تكافل وكرامة ـ من يمتلك سيارتين ـ من هو شريك في أحد الشركات ـ من يدرس أولاده في مدارس دولية ـ من لم يحدث بياناته من جديد - غير المصريين - "الأجانب" - التجار الذين لديهم سجل تجاري - غير المسجلين بوزارة القوى العاملة - المقيمين خارج مصر).

- كيف تخبر الحكومة المواطن باستحقاقه للمنحة؟

بعد اختيار أسماء المستحقين المتضررين مبالفعل من وباء كورونا، سيتم إرسال موعد ومكان الصرف للمستحقين على أرقام الهواتف المحمول المسجلة، بعد تحديدهم خلال الأيام القليلة الجارية.

- ما هي خطوات الاستعلام عن المنحة؟

تتمثل خطوات الاستعلام عن أسماء المستحقين من خلال التالي:

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة

- إدخال الرقم القومي.

- إدخال رقم الطلب الذي ظهر للمواطن عند التسجيل.

- إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل في الطلب المقدم.

- الضغط على زر إرسال لمعرفة النتيجة.

- ما هو موعد صرف المنحة؟

من المتوقع أن تصرف الحكومة، الدفعة الرابعة لمنحة الـ500 جنيه، أول شهر نوفمبر المقبل كحد أقصى، بعد الانتهاء من تدقيق البيانات واختيار الأسماء المستحقة والمتضررة بالفعل من فيروس كورونا.

اقرأ أيضًا..

- 10 فئات جديدة محرومة من منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة