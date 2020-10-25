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قبل ساعات من إغلاق اللجان.. انتظام التصويت في انتخابات النواب بدائرة الدقي (صور)

07:20 م الأحد 25 أكتوبر 2020
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تصوير- مصطفى الشيمي:

انتظمت عملية التصويت في اليوم الثاني من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، التي بدأت أمس السبت، وتنتهي مساء اليوم، في 14 محافظة هي (الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر).

ورصدت عدسة "مصراوي"، استمرار المواطنين في التصويت في دائرة الدقي، في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال أكثر من 33 مليون ناخب مدعوون للتصويت في محافظات المرحلة الأولى، وهذه المرة الثانية التي ينتخب فيها مجلس النواب "الغرفة البرلمانية الأولى" منذ ثورة 30 يونيو.

وينتخب نصف نواب المجلس بالنظام الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة مع تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة حسبما ينص القانون.

وتجرى عملية الاقتراع وسط إجراءات تأمينية مشددة اتخذتها قوات الجيش المصري والشرطة تتضمن انتشارا أمنيا واسعا في محيط اللجان الانتخابية، مع اتخاذ تدابير صحية وقائية داخل اللجان الانتخابية ضد وباء كورونا، تتعلق بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الجسدي وفق خطة لوزارة الصحة.

وتخضع الانتخابات بكافة مراحلها لإشراف قضائي داخل اللجان كافة، كما تشارك في متابعتها بعثة مراقبة دولية مكونة من 7 منظمات مدنية غير حكومية من دول أوربية وأفريقية، إضافة إلى وفد من البرلمان العربي.

انتخابات مجلس النواب 2020 دائرة الدقي انتخابات النواب

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