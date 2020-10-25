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لجنة لائحة مجلس الشيوخ تنتهي من أول 35 مادة.. واجتماع الثلاثاء المقبل

05:56 م الأحد 25 أكتوبر 2020
لجنة لائحة مجلس الشيوخ تنتهي من أول 35 مادة.. واجتماع الثلاثاء المقبل

مجلس الشيوخ

(مصراوي):

أنهت لجنة لائحة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، أول اجتماعاتها اليوم الأحد، عقب مناقشة أول 35 مادة من مقترح الأمانة العامة، الذي يتم الاعتماد عليه فى المناقشة، على أن تعقد اللجنة اجتماعها الثاني الثلاثاء المقبل.

وانعقدت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وتضم في عضويتها وكيلي المجلس المستشار بهاء أبوشقة والنائبة فيبي فوزي.

كما تضم اللجنة في عضويتها قامات قانونية وسياسية على رأسهم المستشار فرج الدري والدكتور محمد شوقي وحسام الخولي ومحمد شبانة وسامح عاشور وهاني سري الدين وغيرهم، وستكون أعمال اللجنة مغلقة بعيدًا عن تغطية وسائل الإعلام.

وأوضحت فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، وأحد أعضاء اللجنة أن المجلس سينتهي خلال 30 يومًا من اللائحة، وقالت فوزي: "ينتظرنا عمل مكثف طويل حتى تخرج اللائحة لتتناسب مع دور مجلس الشيوخ".

مجلس الشيوخ عبدالوهاب عبدالرازق بهاء أبوشقة

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