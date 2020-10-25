السيسي يوجّه ببدء تنفيذ مبادرة مصر الرقمية
(مصراوي):
وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بالبدء الفوري في تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية" لدعم جهود التحول الرقمي للأداء الحكومي، وتعظيم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعىي في مشروعات التخطيط العمراني والبناء.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، مع رئيس الوزراء، ووزير الاتصالات.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
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