وزير النقل ونظيره السوداني يناقشان وثيقة التعاون في مجال الربط السككي لـ"أسوان- وادي حلفا"

كتب- أسامة علي:

عقد المهندس كامل الوزير ، وزير النقل، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الأحد، مع هاشم بن عوف، وزير النقل والبنية التحتية السوداني، بحضور السفير السوداني بالقاهرة ورؤساء هيئات سكك حديد مصر والموانئ البرية والجافة والنقل النهري ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي؛ لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.

ناقش الاجتماع بنود وثيقة التعاون المشترك في مجال الربط السككي، والتي تهدف إلى توفير التمويل اللازم لبدء دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروع الربط السككي بين مصر والسودان، والذي سيمتد في مرحلته الأولى من مدينة أسوان حتى جنوب وادي حلفا، وسيكون التمويل من خلال التنسيق والتعاون بين كل من مصر والسودان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.

ووقع الوزير خلال الاجتماع الوثيقة وقام بتسليمها إلى السفير السوداني بالقاهرة؛ لتوقيعها من جانب وزير النقل والبنية التحتية السوداني.

وتباحث الجانبان حول عدد من مشروعات الطرق؛ مثل دراسة تنفيذ الطريق البري بين مصر وتشاد مروراً بالسودان، ليكون بوابة للتجارة بين البلدين وتشاد ودول غرب إفريقيا، وكذلك طريق القاهرة- السودان- كيب تاون، المار بـ9 دول إفريقية.

وأكد الوزير أن مصر تقوم حاليًّا بتنفيذ جزء من المحور داخل الأراضي المصرية (القاهرة- أرقين)؛ حيث يمر الطريق بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ثم يمتد الطريق من أسوان حتى الحدود المصرية، مرورًا بمفارق توشكى وحتى أرقين عند خط عرض 22؛ ومنها إلى السودان، مشيرًا إلى أن هذا المشروع له أهمية كبيرة في تحقيق الربط البري وزيادة حركة التجارة مع الدول الإفريقية، وكذلك خدمة المواطن المصري والإفريقي وفتح آفاق جديدة لفرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.

وطلب الجانب السوداني التعاون مع الجانب المصري في مجال النقل البحري وفي تدريب الكوادر البحرية في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ حيث أكد وزير النقل المصري أن مصر ستوفر كل إمكاناتها لتدريب الكوادر الفنية السودانية سواء في الأكاديمية العربية أو في الموانئ المصرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على عقد لقاء مشترك لمتابعة التقدم في كل مشروعات التعاون، وبحث تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية؛ حيث أكد المهندس كامل الوزير أن الفترة القادمة لا بد أن يتم خلالها تنفيذ خطط عاجلة لتطوير الهيئة وإعادة تأهيل الوحدات النهرية الحالية وإعادة تأهيل العاملين ودعم الهيئة بكوادر فنية متخصصة، لتحقيق نقلة نوعية كبيرة للهيئة في مجال نقل الركاب والبضائع.