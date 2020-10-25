السعودية تمنح ميزة جديدة للعمال حال وجود دعوى قضائية مع الكفيل

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن المملكة العربية السعودية، أقرت بأحقية العامل حال وجود دعوى قضائية مع كفيله الحصول على تصريح مؤقت للعمل لدى صاحب عمل آخر.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه محمد سعفان وزير القوى العاملة، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدرت تعميماً بشأن أحقية العامل في حال وجود دعوى قضائية بينه وبين كفيله أن يتقدم إلى مكتب العمل التابع له للحصول على تصريح عمل مؤقت للعمل لدى صاحب عمل غير كفيله حتى انتهاء القضية والحكم فيها.

وأوضح التعميم، أن الجهة المختصة لاعطاء هذا التصريح هي مكتب العمل التابع له العامل بشرط أن يقدم العامل أثناء طلب التصريح ما يفيد وجود دعوى بينه وبين كفيله.