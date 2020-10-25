كل العربات مكيَّفة.. تفاصيل خطة "النقل" لتطوير الخطَّين الأول والثاني للمترو

كتب- أسامة علي:

التقى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، رامون كاساريس سفير إسبانيا بالقاهرة؛ لتدعيم التعاون المشترك في مجال السكك الحديدية والمترو.

واستعرض الوزير عددًا من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها؛ مثل مشروعَي تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة/ الإسكندرية بطول 208 كم، وتطوير نظم الإشارات على خط أسيوط/ نجع حمادي، بطول 180 كم، اللذين تنفذهما شركة "تاليس الإسبانية"، وآخر المستجدات الخاصة بصفقة تصنيع وتوريد عدد 6 قطارات جديدة، والتي وقعتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة "تالجو الإسبانية"؛ حيث من المقرر توريد أول قطار لمصر في مارس 2021، حيث طالب الوزير الجانب الإسباني بضغط جدول التوريد للقطارات الجديدة.

وبحث الجانبان أوجه التعاون المستقبلي؛ حيث نقل السفير الإسباني رغبة شركة "تالجو الإسبانية" في التعاون مع الجانب المصري في تصنيع وتوريد عدد 6 قطارات نوم جديدة؛ حيث أكد الوزير أهمية هذه القطارات لتدعيم إسطول عربات النوم بالسكة الحديد.

وأبدى الجانب الإسباني الرغبة في التعاون مع هيئة الأنفاق في مشروع تحديث عدد (23) قطارًا للخط الأول لمترو الأنفاق (حلون- المرج) من خلال تحالف شركة ميتسوبيشى اليابانية وشركة CAF الإسبانية، مع توفير التمويل اللازم لهذا المشروع، حيث أكد المهندس كامل الوزير أن الوزارة لديها خطة لتحديث كل قطارات الخطين الأول والثاني (حيث يعمل حالياً 20 قطارًا مكيفًا بالخط الأول و4 قطارات مكيفة بالخط الثاني، وتم التعاقد على 6 قطارات جديدة)؛ لتصبح كلها قطارات مكيفة مثل الخط الثالث لتقديم خدمة ذات مستوى عالٍ من الجودة لجمهور الركاب، وأن مشروع تحديث الوحدات المتحركة الحالية للمترو مطروح أمام كل الشركات العالمية؛ ومنها تحالف (ميتسوبيشي –CAF) وأن الشركة التي سيتم اختيارها ستقوم بالتعاون مع شركة نيرك في هذا المجال؛ لتلبية متطلبات وزارة النقل المصرية، لتنطلق بعد ذلك في مجال تصدير عربات المترو والسكة الحديد إلى الدول العربية والإفريقية.