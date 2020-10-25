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لا أحد فوق القانون.. "الزراعة" تتوعد محلات بيع اللحوم والدواجن المخالفة

03:44 م الأحد 25 أكتوبر 2020
لا أحد فوق القانون.. "الزراعة" تتوعد محلات بيع اللحوم والدواجن المخالفة

محلات بيع اللحوم - ارشيفية

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن هناك حملات كبرى تشنها الهيئة بالمحافظات، وعلى رأسها القاهرة والجيزة والإسكندرية، على محلات بيع اللحوم والدواجن الحية.

وأضاف محمود، خلال حديثه إلى "مصراوي" اليوم الأحد، أنه تم التنسيق مع مديريات الطب البيطري بكل محافظة؛ للتأكيد على ضبط المخالفين وإغلاق المحلات المخالفة وعمل المحاضر الرسمية، كما هو موضح في القانون، مشيرًا إلى ضرورة مراقبة المجازر والاطمئنان على توصيات النظافة.

وأضاف رئيس الهيئة أن أطباء الإدارة العامة يقومون بمراجعة التقارير الشهرية للمخالفات لإبداء الرأي الفني فيها؛ لاتخاذ اللازم، لافتًا إلى أن الحملات تعتمد على النزول المفاجئ والبلاغات المقدمة من المواطنين.

وتابع محمود بأن الحملات لن تقتصر على المحلات والمجازر فقط؛ بل على الأسواق العامة والخاصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن تلك الحملات سوف تكون شهرية، والتأكد من سلامة المعروض بالأسواق وفقًا للمعايير والمواصفات المصرية القياسية، مؤكدًا التفتيش على جميع الأماكن الكبرى قبل المحلات الصغرة، قائلًا: "لا يوجد أحد فوق القانون".

محلات بيع اللحوم الدواجن الهيئة العامة للخدمات البيطرية وزارة الزراعة

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