5 أيام ويبدأ الحجز.. 8 فئات محرومة من حجز شقق الإسكان الاجتماعي ومتوسطي الدخل

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في طرح كراسات شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط، ضمن مبادرة الرئيس لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات يوم 1 نوفمبر المقبل لمتحدي الإعاقة و8 نوفمبر لكل المواطنين، على أن يستمر التقديم حتى يوم 7 نوفمبر المقبل.

شقق الإسكان الاجتماعي والموجهة لمحدودي الدخل يتم طرح مساحتين منها، الأولى 75 مترا غرفتين وصالة والثانية 90 مترًا 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة، أما شقق الإسكان المتوسط، يتم طرح 3 نماذج منها، 100 متر و110 متر و120 مترا وكلهم 3 غرف ومطبخ وصالة، كما يتم تسليم جميع الوحدات كاملة التشطيبات.

ويتم سداد جدية الحجز والتي تبدأ من 12.5 ألف جنيه و15.5 ألف جنيه للإسكان الاجتماعي ولكن في الإسكان المتوسط، مقدم حجز الشقة الـ100 متر وصل لـ48 ألف جنيه، بينما الوحدة الـ110 أمتار وصل مقدم حجزها لـ51 ألف، أما الوحدة الـ120 مترا، فيصل مقدم حجزها لـ55 ألف، ويستمر التقديم حتى 7 نوفمبر المقبل.

ويوجد عدد من الفئات لا يمكن لهم التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي ومتوسطى الدخل، للأسباب التالية:

1- أن يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 1500 جنيه.

2- أن يزيد دخل العزب على 4500 جنيه و6000 للمتزوج.

3- الحاصل على أي دعم سابق من الجهات التابعة للحكومة سواء الحصول على أرض أو وحدة سكنية او إسكان تعاوني.

4- الحاصل على قروض من البنوك، ولم ينته من سدادها عند الحصول على قرض التمويل العقاري للوحدة السكنية، فلا يجوز الجمع بين قرضين.

5 - المالك لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

6 - أن يزيد عمره على 50 عاما، أو أقل من 21 عاما وقت الإعلان.

7- أن يكون دخل المتقدم للحجز في الإسكان المتوسط أكبر من 7000 جنيه للعزَب و9000 جنيه للمتزوج.

8- أن يكون غير مرتبط بالمحافظات المطروح بها الوحدات أو المجاورة لها بالإقامة أو العمل.