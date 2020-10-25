"التراث بعيوننا".. ورشة عمل يعقدها التنسيق الحضاري عبر زووم

كتب- مصراوي:

أعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، عن بدء إقامة سلسلة ورش "التراث بعيوننا"، بالتعاون مع الجامعات المصرية.

وتقام الورشة الأولى في تمام الرابعة مساء السبت المقبل 31 أكتوبر، عبر برنامج zoom.

تقام الورش من خلال مبادره "تراثنا هويتنا فلنحمه معا" بالتعاون مع مجموعة الدور الرابع بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، لتشجيع المبادرات الشبابية لعرض نماذج مختلفة من إعادة إحياء التراث بطرق غير تقليدية والبحث عن تراث مصر غير الملموس وكيفية الإحساس به وإعادة عرضه وصياغته بطرق مختلفة تمس الشارع المصري.