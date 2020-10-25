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بمناسبة توليه مهام منصبه.. رئيس "الدستورية العليا" يقدم درع المحكمة هدية لرئيس مجلس الشيوخ

02:15 م الأحد 25 أكتوبر 2020
بمناسبة توليه مهام منصبه.. رئيس "الدستورية العليا" يقدم درع المحكمة هدية لرئيس مجلس الشيوخ

المستشار سعيد مرعي

قدَّم المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، درع المحكمة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.

وقال مرعي إن هذا الدرع الجديد لم يسبق لأحد أن تم منحه إياه، وإن عبد الرازق هو أول من تم منحه هذا الدرع.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من المحكمة الدستورية العليا برئاسة مرعي، لتقديم التهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمناسبة توليه مهام منصبه كرئيس للمجلس.

المستشار سعيد مرعي المحكمة الدستورية العليا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ

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