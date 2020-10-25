رئيس جهاز القاهرة الجديدة يلتقي سكان حي الياسمين لبحث مقترحاتهم وشكاواهم

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، اجتماعا مع عدد من سكان حي الياسمين بالتجمع الأول لمناقشة مقترحاتهم وشكاواهم المتعلقة بالحي، وذلك بحضور المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، ومسئولي الإدارات المختصة ورئيس حي الياسمين.

وقال غنيم، في بيان: تم خلال الاجتماع مناقشة ملف أرض الخدمات بالحي، حيث تم الاتفاق على إعداد توصية بما يتم التوصل إليه بشأن الأرض ورفعها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسرعة بحثها.

وأضاف غنيم، أنه تم مناقشة مشكلات الصرف الصحي وتخوف السكان من مياه الأمطار هذا العام، حيث تم استعراض الإجراءات المتخذة حيال هذا الملف لحماية الأرواح والممتلكات، كما تطرق الحديث عن منظومة النظافة بالحي وكيفية تطويرها.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه يجرى التفاوض مع أحد المستثمرين لإنشاء (هايبر ماركت) بأرض خدمات الياسمين، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، كما أن الجهاز سيقوم بتوفير ماكينة شفط مياه بالحي، استعدادا لموسم الأمطار، وكذا توفير الماكينة بجميع الأحياء بالمدينة.

وفي ختام الاجتماع، تقدم المهندس أمين غنيم، بالشكر للسكان على اللقاء المثمر، وعلى حسن المقابلة وحسن التنظيم من قبل القائمين على الاجتماع، مؤكداً أن مكتبه مفتوح للجميع، وعلى استعداد لسماع أى شكوى والسعي في حلها فى حدود الإمكانيات المتاحة.