أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات النواب سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

رئيس جهاز 6 أكتوبر الجديدة يتفقد محطة رفع صرف صحى بـ"إبنى بيتك 6" استعداداً للشتاء

01:51 م الأحد 25 أكتوبر 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، محطة رفع الصرف الصحي والحل العاجل بمنطقة إبني بيتك ٦، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال موسم الشتاء، يرافقه المهندس أيمن صبحى، نائب رئيس الجهاز للمرافق، والمهندس نبيل نسيم، نائب رئيس الجهاز للطرق والتنمية، ومسئولو إدارات الطرق والمرافق والأمن والتنمية بالجهاز.

وأكد النجار، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات القصوى تحسباً للأحوال الجوية، كما تفقد الأعمال الجارى تنفيذها بمشروع خزان المياه سعة 20 ألف م٣/ يوم، والمتوقع الانتهاء من تنفيذه نهاية العام الحالي.

وشدد رئيس الجهاز، على شركات المرافق والصيانة والإسكان، بضرورة التأهب لأي ظروف طارئة والمتابعة اليومية لعمليات تطهير المطابق وشبكات الصرف الصحي وصرف الأمطار.

وفى سياق متصل، واصلت إدارتا الأمن والتنمية بجهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، حملات الإزالة لمحطات الخرسانة ومصانع الطوب غير المرخصة حفاظاً على الإطار العام للمدينة، وحرصا على ثرواتها ومواردها المحجرية.

محطة رفع صرف صحى مدينة 6 أكتوبر الجديدة الشتاء

الخبر التالى:

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يلتقي سكان حي الياسمين لبحث مقترحاتهم وشكاواهم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 106397

    عدد المصابين

  • 98813

    عدد المتعافين

  • 6187

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 42457887

    عدد المصابين

  • 28633996

    عدد المتعافين

  • 1147457

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المالية تبدأ في صرف مرتبات شهر أكتوبر لموظفي الحكومة (جداول)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا