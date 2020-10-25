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نقيب الإعلاميين يتسلم بطاقة عضوية مجلس الشيوخ

01:47 م الأحد 25 أكتوبر 2020
نقيب الإعلاميين يتسلم بطاقة عضوية مجلس الشيوخ

جانب من اللقاء

تسلم اليوم الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين بطاقة عضوية مجلس الشيوخ صباح اليوم الأحد، من رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامه مجلس الشيوخ صباح اليوم للنواب المعينين لتسليمهم بطاقات العضوية واستخراج بطاقة الرقم القومي بالصفة النيابية الجديدة للنواب.

وعبر نقيب الإعلاميين عن بالغ شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي على الثقة الغالية التي منحها الرئيس له، داعيا المولى عز وجل التوفيق والسداد لخير بلدنا العظيم مصر- بحسب قوله.

نقيب الإعلاميين بطاقة عضوية مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ طارق سعده المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

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