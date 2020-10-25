نقيب الإعلاميين يتسلم بطاقة عضوية مجلس الشيوخ

تسلم اليوم الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين بطاقة عضوية مجلس الشيوخ صباح اليوم الأحد، من رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامه مجلس الشيوخ صباح اليوم للنواب المعينين لتسليمهم بطاقات العضوية واستخراج بطاقة الرقم القومي بالصفة النيابية الجديدة للنواب.

وعبر نقيب الإعلاميين عن بالغ شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي على الثقة الغالية التي منحها الرئيس له، داعيا المولى عز وجل التوفيق والسداد لخير بلدنا العظيم مصر- بحسب قوله.