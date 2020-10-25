مستشفى المعادي العسكري يستضيف خبيرين في آلام العمود الفقري وجراحات الأنف والأذن
كتب- محمد عبدالناصر:
يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي الدكتور جوزيف وجيه إسكندر، استشاري آلام العمود الفقري، بجامعة ماينز بألمانيا في الفترة من 13 وحتى 24 نوفمبر المقبل.
كما يستضيف المجمع الدكتور جاك مانيو، أستاذ جراحات الأذن الدقيقة وأورام قاعدة الجمجمة وزراعة القوقعة، بجامعة مارسيليا بفرنسا في الفترة من 20 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر المقبل.
وتستقبل اللجان التحضيرية حالياً الحالات التي ترغب في العرض على الخبير طوال أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة.
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