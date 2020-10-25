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بدء التصويت فى ثانى أيام المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

09:24 ص الأحد 25 أكتوبر 2020
بدء التصويت فى ثانى أيام المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

انتخابات مجلس النواب

وكالات

بدأت عملية التصويت منذ قليل، في اليوم الثاني للمرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب 2020.

وتوافد الناخبون على مراكز الاقتراع بمحافظات المرحلة منذ الساعة التاسعة صباحا للإدلاء بأصواتهم، بعد فتح لجان الانتخابات.

ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى التاسعة مساء، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا، ك ووفرت الهيئة الكمامات للمواطنين الذين لا يحملونها أمام مراكز الاقتراع، وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها في القلم المستخدم في إبداء الرأي.

وتجرى المرحلة الأولى لانتخابات النواب فى 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 284 مقعدا منها 142 مقعدا فى 70 دائرة بالنظام الفردى و142 بدائرتين بنظام القوائم، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1862 مرشحا فرديا و284 بالقائمة بينهم 1402 مرشحا مستقلا و743 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة. وتقلص عدد المرشحين بالنظام الفردى نتيجة تأجيل انتخابات الدائرة السادسة بالنظام الفردى ومقرها ديرمواس بالمنيا بسبب حكم قضائي بإدراج مرشح مستبعد والتى كان يتنافس فيها 18 مرشحا بينهم 14 مرشحا مستقلا و4 مرشحين حزبيين.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 10 آلاف 240 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة لاستقبال ما يقرب من 33 مليون ناخب وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة.

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