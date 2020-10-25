"في 6 خطوات خلال 3 سنوات".. كيف تحصل على شقة من الإسكان في 12 مدينة؟ (صور)

"الحجز بعد 10 أيام".. تعرف على الفرق بين شقق الإسكان "الاجتماعي" و"المتوسط"

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في طرح كراسات شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط ضمن مبادرة الرئيس لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات يوم 1 نوفمبر المقبل لمتحدى الإعاقة و8 نوفمبر لكل المواطنين، على ان يستمر التقديم حتى يوم 7 نوفمبر المقبل.

شقق الإسكان الاجتماعي والموجهة لمحدودي الدخل يتم طرح مساحتين منها، الأولى 75 مترا غرفتين وصالة والثانية 90 مترًا 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة، أما شقق الإسكان المتوسط، يتم طرح 3 نماذج منها، 100 متر و110 متر و120 مترا وكلهم 3 غرف ومطبخ وصالة، كما يتم تسليم جميع الوحدات كاملة التشطيبات.

ومنذ بداية التقديم وشراء كراسة الشروط حتى الاستلام والتواجد داخل الوحدة يمر الحاجز بالعديد من المراحل على مدار 3 سنوات، يستعرضهم مصراوي على النحو التالي:

- الخطوة الأولى تتمثل في شراء كراسة الشروط وسداد جدية الحجز والتي تبدا من 12.5 ألف و15.5 ألف للإسكان الاجتماعي ولكن في الإسكان المتوسط، مقدم حجز الشقة الـ100 متر وصل لـ48 ألف جنيه، بينما الوحدة الـ110 أمتار وصل مقدم حجزها لـ51 ألف، أما الوحدة الـ120 مترا، فيصل مقدم حجزها لـ55 ألف، ويستمر التقديم حتى 7 نوفمبر المقبل.

وخلال هذه الفترة يتم تجهيز الأوراق المطلوبة للحجز وتحميلها على الموقع الإلكتورني المخصص لذلك، ( https://www.shmff.gov.eg/ ).

- الخطوة الثانية تأتي بعد انتهاء فترة التقديم بحوالي شهرين إلى 3 شهور وتتمثل في إعلان أسماء المتقدمين المستوفيين للشروط وكذلك من قام برفع الأوراق بشكل صحيح على الموقع الإلكتورني، كما يتم استبعاد المخالفين للشروط وإعلام عدد المتقدمين داخل كل مدينة.

- الخطوة الثالثة تبدأ في شهر إبريل المقبل، حيث يتم سداد أول قسط ربع سنوى ويستمر ذلك لمدة 12 قسط على 36 شهرا، قيمة القسط في الشقة الـ75 مترا 2100 جنيه والشقة الـ90 مترا 2600 جنيه، أما الإسكان المتوسط، يصل القسط الوحد للوحدة الـ100 متر، 10 آلاف جنيه، والشقة بمساحة 110 متر يصل لـ 10.5 ألف جنيه، وكذلك وحدات الـ120 متر يصل الدفعة الواحدة لـ11.5 ألف جنيه.



وعن أماكن تواجد شقق الإسكان الاجتماعي فهى تتواجد بمدن (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة).

وشقق الإسكان المتوسط تتواجد بـ10 مدن هم "6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، حدائق العاصمة بمدينة بدر، 15 مايو، العلمين الجديدة، العاشر من رمضان، رشيد الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، وأسوان الجديدة".



- الخطوة الرابعة، تأتي قبل نهاية سداد الأقساط بمدة قليلة، وهى الاستعلام الميدانى عن المتقدمين، حيث يبدأ مندوب الاستعلام التأكد من بيانات المتقدمين بشكل ميداني ويتم عمل زيارة لمكان الإقامة أو مكان العمل أو الاثنين معا، وفي حالة مطابقة بيانات المتقدم للبيانات المقدمة وقت التقديم يتم تحويل الملف على البنك.

- الخطوة الخامسة والتي تتعلق بالبنك، حيث يتواصل البنك وهو جهة التمويل مع الحاجز لتحديد دفعة الاستلام وكذلك الأقساط الشهرية وامضاء عقود الوعدة بعد تحديد رقم العمارة ورقم الوحدة، ومتوقع أن تبدأ هذه الخطوة بعد 3 سنوات من الآن على الأقل.

- الخطة السادسة وتكون مع جهاز المدينة التي تتواجد به الوحدة، حيث يكون الجهاز مسؤول عن تسليم الحاجز وحدته وتعديل أي عيوب بها في التشطيبات النهائية.

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