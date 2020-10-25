"الحجز بعد 10 أيام".. تعرف على الفرق بين شقق الإسكان "الاجتماعي" و"المتوسط" (أسعار- مواصفات - أقساط)

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في طرح كراسات شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط، ضمن مبادرة الرئيس لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات يوم 1 نوفمبر المقبل لمتحدى الإعاقة و8 نوفمبر لكل المواطنين، على ان يستمر التقديم حتى يوم 7 نوفمبر المقبل.

وينشر "مصراوي" أبرز الاختلافات بين المشروعين الجاري طرحهم في وقت واحد بإجمالي 125 ألف شقة، حيث شملت الاختلافات الأسعار والمواصفات ومقدمات الحجز وكذلك الأماكن.

- مواصفات المشروعين:

شقق الإسكان الاجتماعي والموجه لمحدودي الدخل يتم طرح مساحتين كمها، الأولى 75 مترا غرفتين وصالة والثانية 90 مترًا 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة.

أما شقق الإسكان المتوسط، يتم طرح 3 نماذج منها، 100 متر و110 متر و120 مترا وكلهم 3 غرف ومطبخ وصالة، كما يتم تسليم جميع الوحدات كاملة التشطيبات.

- أماكن الشقق:

شقق الإسكان الاجتماعي تتواجد بمدن (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة).

وشقق الإسكان المتوسط تتواجد بـ10 مدن هم "6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، حدائق العاصمة بمدينة بدر، 15 مايو، العلمين الجديدة، العاشر من رمضان، رشيد الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، وأسوان الجديدة".

مقدم الحجز والأسعار:

ثمن الشقة الـ90 متر في الإسكان الاجتماعي وصل لـ 310 ألف جنيه، حيث يجري سداد 15.5 ألف جدية حجز، أما الشقة الـ75 مترا وصلت لـ244 ألف ومقدم حجز 12.5 ألف، كما أن شراء كراسة الشروط المساحتين بـ100 جنيه و350 مصاريف إدارية.

لكن في الإسكان المتوسط، مقدم حجز الشقة الـ100 متر وصل لـ48 ألف جنيه، بسعر 471 ألف جنيه، بينما الوحدة الـ110 أمتار وصل مقدم حجزها لـ51 ألف وسعرها 503 آلاف جنيه، أما الوحدة الـ120 مترا، فيصل مقدم حجزها لـ55 ألف وسعرها 546 ألف، كما يتم سداد 150 جنيه ثمن كراسة الشروط و400 جنيه مصروفات.

ويتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أى مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

ونوه صندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن يمكن زيادة الأسعار المعلنة بواقع 10% كحد أقصى للمشروعين.

شروط دخل المتقدمين:

عدلت وزارة الإسكان شروط دخل المتقدمين في الإسكان الاجتماعي لتكون 4500 للأعزب بدلا من 4200 و6000 للأسرة بدلا من 5700 جنيه، والحد الأدنى سجل 1500، أما في الإسكان المتوسط وصل الحد الأقصى بدخل الأعزب 7000 جنيه، والمتزوج 9000 جنيه.

نظام السداد:

بعد الانتهاء من التقديم في الإسكان الاجتماعي، وتحديدا أول أبريل المقبل يتم سداد أقساط ربع سنوية لمدة 36 شهرا، حيث يدفع المتقدم 2100 جنيه كل 3 شهور للوحدة الـ75 مترا، أما الوحدة الـ90 مترا يسدد 2600 جنيه.

أما الإسكان المتوسط، يصل القسط الوحد للوحدة الـ100 متر، 10 آلاف جنيه، والشقة بمساحة 110 متر يصل لـ 10.5 ألف جنيه، وكذلك وحدات الـ120 متر يصل الدفعة الواحدة لـ11.5 ألف جنيه.

وبعد الاستلام يتم سداد باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 20 عامًا بسعر عائد 7% سنويًا متناقصة، أما الإسكان المتوسط تكون الفائدة 8% متناقصة أيضًا.