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إنتاج عماني هندي.. عرض "زيانا" بالهناجر الاثنين المقبل

02:31 ص الأحد 25 أكتوبر 2020
إنتاج عماني هندي.. عرض "زيانا" بالهناجر الاثنين المقبل

سينما مركز الهناجر للفنون

تعرض سينما مركز الهناجر للفنون، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الاثنين المقبل، الفيلم الروائي العماني الطويل "زيانا" للمخرج خالد الزدجالي، ضمن نشاط نادي سينما دول البحر المتوسط.

الفيلم إنتاج عماني هندي مشترك، شارك في كتابة السيناريو خالد الزدجالي، فيصل الزدجالي وفاطمة السالمية، بطولة نورة الفارسي، علي العمري، السيد غوباكومار.

تدور أحداث الفيلم حول "زيانا" الفتاة العمانية الشابة التي تتعرض لمحاولة تحرش، مما يتسبب لها في أزمة نفسية عميقة، ومع التزام الصمت من قبل أسرتها حيال هذه الواقعة، تنتقل للإقامة في الهند وتتوالى الأحداث.​

سينما مركز الهناجر للفنون دول البحر المتوسط خالد الزدجالي عرض زيانا

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