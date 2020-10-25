​القوى العاملة: اتخاذ إجراءات مشددة لردع تصرفات تخل بالعلاقات مع الأشقاء العرب

كتب- يوسف عفيفي:

انطلقت اليوم السبت، أعمال اجتماع الدورة 93 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بمشاركة مصر، ويمثلها محمد سعفان وزير القوى العاملة، وبحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي (حكومات وأصحاب أعمال وعمال)، بدعوة من رئيس مجلس إدارة المنظمة، بحضور فايز المطيري مدير عام المنظمة.

وناقشت الدورة، عددًا من البنود المهمة منها تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة 92 لمجلس إدارة المنظمة التي عقدت في الفترة من 29 فبراير إلى أول مارس الماضي بالقاهرة.

واستعرضت الدورة، تقريرًا عن المسائل المالية والإدارية، والموقف المالي من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء، والأخذ بالعلم بالدول التي سددت مساهمتها في موازنة المنظمة حتى أول أكتوبر 2020.

وناقش المجلس عدة تقارير تكميلية للمدير العام حول نتائج أعمال الدورة 49 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، وتقريرًا عن نتائج أعمال الدورة 106 للمجلس الاقتصادى والاجتماعي.

وطلب وزير القوى العاملة محمد سعفان، من رئيس مجلس إدارة المنظمة المداخلة لتوضيح بعض الأمور، حيث قدم باسم الدولة المصرية خالص العزاء للأشقاء في دولة الكويت لوفاة الأمير صباح الأحمد، أحد أكبر الرموز العربية، والذي كان له بالغ الأثر في القدرة على توفيق الأوضاع القائمة بين الأشقاء.

وقال سعفان: "أحب أن أؤكد حرص الدولة المصرية على متانة العلاقات الأخوية التي تجمعها مع الكويت، وعدم تأثرها بأية تصرفات فردية، ولاسيما على ضوء اشتراك مواطني البلديّن في نضالات مشتركة امتزجت فيها دماؤهم الذكية، تضامنًا مع بعضهم البعض، وأن هذه العلاقات تتمتع باهتمام الجانبين وتحظى بحرصهما المتبادل على تنميتها إلى أفاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبيّن".

وأضاف: "تابعت الوزارة بنوع من الرفض والاستنكار ما صدر من أحد مسئولي الوزارة تجاه دولة الكويت ورموزها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قبل اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاهه على الفور"، مشددًا على أن ما صدر منه عبر وسائل التواصل يعتبر تجاوزًا وإخلالاً ولا يمت بقريب أو بعيد للحكومة المصرية.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة لردع تلك التصرفات التي يرفضها الجميع على مستوى الأشقاء، وعلى مستوى العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية، والتي نؤكد متانتها على مستوى كافة العصور، ونحن الدولة المصرية وكوزارة القوى العاملة حريصين على استمرار دعم هذا العلاقة فيما بين الدولتين على مختلف المستويات.