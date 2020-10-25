​"دُعيت لعمل خير".. بسمة وهبة تعلن مغادرة لندن بعد جراحتها وتزور إحدى الدول بصحبة ابنتها

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، عن مغادرتها العاصمة البريطانية لندن، عقب إجراءها عملية جراحية خلال الأيام الماضية، وتوجهت لإحدى البلاد التي رفضت الإفصاح عن اسمها، لمفاجأة ابنتها التي كانت تمر بحالة نفسية سيئة الفترة الماضية لتزور عمها.

وقالت بسمة وهبة في فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من أمام البحر: "جئت لبلد من أحلى البلاد على قلبي.. بنتي عندها 13 سنة، وكانت نفسيتها سيئة جدًا لأني مرة واحدة غبت عنها شهرين، وهي تعتبر أنني ووالدها علاء عابد كل حياتها، ولما أحدنا يخنفي منها بتتعب نفسيًا جدًا، خصوصًا أنها كانت قلقة عليّ جدًا".

وأضافت: "كان عندها إجازة التيرم ورتب لها والدها الذهاب لعمها وزوجته وأولاده في ذلك البلد الموجودة به حاليًا، فقررت أن آتي لهذا البلد لأني دعيت لعمل خير به، سأحكي لكم على تفاصيله، ولما جئت أدخلت السرور على قلب ابنتي، وحينما مرضت من قبل جئت لهذا المكان، فأنا عاشقة البحر والصيف".

وأكدت أنها ستنشر فيديو آخر لها ولابنتها حول عمل الخير الذي ستقوم به في هذا البلد، لافتة إلى أنها ستفعل شيئين داعية الله أن يتقبلهما منها؛ أولهما إدخال السرور على قلب ابنتها والثاني عمل خير ليس شرطًا أن يكون "فلوس" لكن ستعلن عن تفاصيله فيما بعد.