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وزير الأوقاف يلتقي نظيره السوداني على عشاء عمل بمنزل السفير المصري بالخرطوم

10:45 م السبت 24 أكتوبر 2020
وزير الأوقاف يلتقي نظيره السوداني على عشاء عمل بمنزل السفير المصري بالخرطوم

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

(مصراوي):

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، نظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بجمهورية السودان، على عشاء عمل بمنزل السفير حسام عيسى سفير جمهورية مصر العربية في الخرطوم، حيث تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين.

وأطلع وزير الأوقاف المصري نظيره السوداني، على تجربة وزارة الأوقاف المصرية في حركة الترجمة ولا سيما إلى اللغات الأفريقية، ودور أكاديمية الأوقاف الدولية في تأهيل الأئمة والدعاة، معربًا عن استعداد وزارة الأوقاف المصرية لاستضافة بعض أئمة المساجد بالسودان للتدريب بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، كما أطلع على تجربة الوزارة في تأهيل وإعداد الواعظات، وفِي حركة التأليف والنشر.

وحضر اللقاء الدكتور عبدالرحيم آدم محمد وبعض قيادات وزارة الأوقاف السودانية، والقنصل العام بالسفارة المصرية أحمد عدلي وطاقم العمل بالسفارة.

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف نصر الدين مفرح الخرطوم

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