"البحوث الإسلامية": مشاركة واسعة لوعاظ الأزهر في توعية المواطنين بانتخابات النواب

كتب- محمود مصطفى:

شارك وعاظ الأزهر الشريف من مختلف مناطق الوعظ في الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب التي بدأت فعاليتها اليوم وسط تواجد للمواطنين في اللجان المختلفة.

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد في بيان اليوم السبت، أن مشاركة وعاظ الأزهر الشريف في انتخابات مجلس النواب اليوم لم تقتصر على الإدلاء بأصواتهم في لجان الاقتراع فقط، وإنما شملت القيام بدور توعوي مهم لتوعية الناس بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وأضاف أن المسئولية الوطنية والمجتمعية تقتضي من الجميع أن يقوم بدوره في هذا الشأن كلٌ في موقعه وحسب قدرته، خاصة وأن هذه الانتخابات ترتبط بمصير الجميع واكتمالها يمثل مرحلة مهمة في تاريخ البلاد.